Hırsız, ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı!

BURSA'da eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Mehmet E.'yi, çıkan arbedede boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 08:00
Hırsız, ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı!
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında bir apartmanın 3. katında bulunan dairesine gelen Mehmet E.(29), yatak odasından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine odaya giren Mehmet E., hırsızla karşılaştı.

Odada çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, kendisini yakalamaya çalışan ev sahibini bıçakla boynundan yaralayıp evden kaçtı. Bu sırada, olayı fark eden komşular yaralı Mehmet E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.


Bursa hırsız bıçaklı saldırı

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