Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı: 200 liraya sattı
Adana’da çiçekçiye giren hırsız, dizüstü bilgisayar, kasada bulunan 6 bin lira ve iş yeri sahibinin kedisini çaldı. Şüphelinin 200 liraya sattığı kediyi alan kişi künyedeki telefon numarasından sahibine ulaştı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde işyerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler, şüphelinin işyerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
200 LİRAYA SATTI
Olaydan birkaç saat sonra Ülker’i arayan kişi, kedisinin kendisinde olduğunu ve 200 liraya satın aldığını söyledi. Arayan kişinin yanına giden Ülker, kedisini teslim aldı.
Kedisinin üzerinde künye ve telefon numarasının olduğunu, satın alan kişinin de kendisine bu yolla ulaştığını söyleyen Ülker, “Kedimi almaya gittiğimde çok korktuğunu gördüm. Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı” dedi.
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