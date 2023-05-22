Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:34

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler deprem bölgelerinden İskenderun’da şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, şüphelendiği motosikletli M.G.’yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinin çalıntı olduğunu belirleyen polis, yaptığı üst aramasında ise 5 adet uyuşturucu hap, çalıntı 2 adet kol saati, Z.A. adına kayıtlı hesap cüzdanı ve 6 bin 300 TL para ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G. emniyete götürülüp ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs ’nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.