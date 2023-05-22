Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu bir kişiden çalıntı saatler, başkasına ait hesap cüzdanı, motosiklet ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler deprem bölgelerinden İskenderun’da şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, şüphelendiği motosikletli M.G.’yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinin çalıntı olduğunu belirleyen polis, yaptığı üst aramasında ise 5 adet uyuşturucu hap, çalıntı 2 adet kol saati, Z.A. adına kayıtlı hesap cüzdanı ve 6 bin 300 TL para ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.G. emniyete götürülüp ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs ’nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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