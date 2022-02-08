Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü
Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.
Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi.
Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı. Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çaldı. Su ısıtıcısı ve tencereyi de alıp bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi.
Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.
Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.
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