Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı: Metrelerce yüksekten düştü

Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:08

İstanbul Talatpaşa Mahallesi’nde dün 14.30 sıralarında iddiaya göre, hırsızlık yapmak üzere 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan şahıs, ayağının kayması ile birlikte metrelerce yüksekten düştü.

Apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlıkçılar yaralı şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenilen şahsa müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

"SADECE KEMİKLERİ KIRILMIŞTI”

Olayı anlatan bina sakini Mehmet Erol, “Binamızın çatısına tanımadığımız bir şahıs çıkmış. O sırada ayağı kayıyor herhalde ve aşağı düşmüş. Sokaktaki çocuklar ve komşular olayı gördükten sonra 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber vermiş. Olay yerine gelen sağlıkçılarda yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Olayın tam detayına hakim değiliz ama tahminimizce hırsızlık yapmaya gelmiş. Yan binalara geçmeye çalışırken düşmüş. Herhangi bir kanaması yoktu, sadece kemikleri kırılmıştı” dedi.