Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar

Adana'da, hırsızlık için gittikleri adreste tanışan Ali Gaffar S. (21) ile Mehmet Ali O. (18), birlikte hareket edip son 1 ayda 10 motosiklet çaldı. Ali Gaffar S.'nin motosikletlerin direksiyon kilidini kırdığı, Mehmet Ali O.'nun ise aracı sürükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, birbirlerini suçladı.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 10:27
Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar
Abone Ol google-news

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S., suç ortağının ise emniyette 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, bir süre önce hırsızlık için gittikleri adreste tanıştıkları daha sonra birlikte hırsızlık yapmaya başladıkları ortaya çıktı.

PARA PAYLAŞIMINDA ANLAŞAMAMIŞLAR

Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise birbirlerini suçladı.

Şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları motosikletin parasını paylaşma konusunda tartıştığı Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adana motosiklet
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler