Hırsızlık kamerada... Motosikleti itip çaldılar!
Batman'da 3 kişi, park halindeki motosikleti iterek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Şubat'ta gece saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi.
Şüpheli 3 kişi, park halindeki motosikletin yanına gelip bir süre bekledi.
Ardından şüphelilerden biri motosiklete binip diğeri de iterek götürdü.
Hırsızlık, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #batman #motosiklet #hırsızlık
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