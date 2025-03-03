Hırsızlık kamerada... Motosikleti itip çaldılar!

Batman'da 3 kişi, park halindeki motosikleti iterek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık kamerada... Motosikleti itip çaldılar!
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:34

Olay, 28 Şubat'ta gece saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi.

Şüpheli 3 kişi, park halindeki motosikletin yanına gelip bir süre bekledi.

Ardından şüphelilerden biri motosiklete binip diğeri de iterek götürdü.

Hırsızlık, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #batman #motosiklet #hırsızlık

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