Adana’da aynı gece iki hırsızlık: İmitasyon saat ve sigara çaldılar

Adana’da iki arkadaş, aynı gece içerisinde bir kuyumcu ve bir bakkala girerek hırsızlık yaptı. Şüpheliler kuyumcudan imitasyon saatler, bakkaldan ise sigara çaldı.

Adana’da aynı gece iki hırsızlık: İmitasyon saat ve sigara çaldılar
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:58

Adana’da Aynı Gece İki HırsızlıkAdana’nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda ve Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir bakkalda hırsızlık meydana geldi. Şüpheliler, kuyumcunun kepengini kaldırarak içeri girdi ve 6 adet imitasyon saat çaldı. Daha sonra bakkala girerek 50 karton sigara aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayların ardından ihbar üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızların Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğunu tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla evlerinde yakalandı.


Etiketler: #Adana

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