Hırsızlık kamerada... Park halindeki otomobil çalındı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:01

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:02

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 13 Kasım Pazartesi günü saat 16.50 sıralarında bir hırsızlık meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Azım Öter otomobilini dükkânın önüne park etti. Akşam saatlerinde geldiğinde ise otomobilini yerinde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarına bakınca otomobilini bir kişinin anahtarla çalıştırıp, araca binerek uzaklaştığını gördü.

"TAMİRCİ ÇALDI" İDDİASI!

Durumla ilgili emniyete şikâyette bulunan Öter, otomobilinin kısa süre önce götürdüğü tamirci tarafından çalındığını iddia etti.

Otomobil sahibi Azım Öter, şunları kaydetti:

"İki gün önce aracı saat 16.30'da dükkânın önüne park ettik. 19.00'da tekrar geri geldiğimizde araç yerinde yoktu. Etraftaki kameralara baktık, bir kişi geliyor arabayı anahtarla çalıştırıyor, binip gidiyor. Bu arabaya 20 gün önce motor yapıldı, araç tamircideydi. Biz o tamircinin anahtarı kopyalayıp o şekilde çaldığını düşünüyoruz. Aracın iki yedek anahtarı da bizde şu an var. Aracımızı herhangi bir yere veya bir valeye dahi bırakmış değiliz. Yüzde yüz tamirciden şüpheleniyoruz. Tamirciye gittik dükkân kapalı, yanındaki emlakçıya sorduk, 20 gün önce yurtdışına gittiğini söyledi. Tamirci bomboş ve çalıştıran kişi yok ortada."

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA!

Otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede park edilen otomobilin, anahtar ile önce uzaktan kapılarının açıldığı, kapıyı açan şüphelinin araca binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmasının devam ettiği aktarıldı.