Esenyurt'ta boş dükkanda ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta boş dükkanda erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:30
Esenyurt'ta boş dükkanda ceset bulundu
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Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki boş dükkanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Oktay H.'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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