Güpegündüz evlere giren hırsızlara meydan dayağı!
Başakşehir'de iddiaya göre, güpegündüz evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan 3 şüpheliye çevredeki bir kişi müdahale etti. Yakalanan şüpheliler önce mahalleli tarafından darbedildi daha sonra polise teslim edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheliden birisi etrafı gözetledi.
Etrafı gözetleyen şüpheli dışarıda beklerken, diğer 2 şüpheli güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapmaya çalıştı.
Birden fazla eve giren şüpheliler, bazı evlere kapıdan girerken bazılarına da çitlerin üstünden atlayarak girdi. Şüpheliler, bir evin bahçe kapısını zorladığı sırada mahallelinin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.
Kısa takibin ardından çevredeki bir yurttaş tarafından yakalanan şüpheliler, dövülerek polise teslim edildi.
Şüphelilerin evlere girdikleri ve yakalanarak darbedildikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: #Başakşehir #hırsızlık #hırsız
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