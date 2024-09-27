12 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi, polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi.
Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı.
Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.
Etiketler: #diyarbakır #hırsızlık #hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Terra Santa hakkında yargı kararı
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme