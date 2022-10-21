Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ diye bağıran bir kişi gözaltına alındı

21 Ekim 2022 Cuma, 19:19

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde bugün saat 12.00 sıralarında bir kişi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Çağlayan Adliyesi önünden metrobüs durağına doğru yürüyen bir kişi “Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız. Erdoğan 17-25 Aralık’ın hesabını verecek” sözlerini tekrar ederek bağırmaya başladı.

Bunun üzerine polisler bağıran kişiye yönelik "Al al al, susturun şunu" diyerek bağıran kişiyi kelepçeyle gözaltına aldı. Polisler gözaltına alınan kişinin kim olduğu ile ilgili soruları yanıt vermedi.