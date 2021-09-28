Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı.
Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir lokantada önceki gece yaşandı. İddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı.
"BURAYA PİSLİĞİNİ YAPIP RAHAT ŞEKİLDE GİDİYOR"
Dükkan sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı