Genç TikTok kullanıcıları Teksas'ı karıştırdı: 'Okul tuvaletinde banyo challenge'

17 Eylül 2021 Cuma, 15:58

Popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, ABD'de bazı bölgelerdeki okullarda öğrencilerin meydan okumaları nedeniyle okul yöneticilerini zor durumda bırakıyor.

Austin bölgesinde bulunan Lively Ortaokulu'nun müdürü Stacie Holiday, ailelere bu konuda uyarılarda bulundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, bölgenin güvenlik direktörü Jeri Skrocki de geçen hafta Hays bölgesinin ortaokul ve liselerinden TikTok'taki 'viral tehdit' hakkında raporlar almaya başladığını söyledi.

"VANDALİZM YAŞAYAN TEK OKUL DEĞİLİZ"

Lively'de öğrencili ailelere yazdığı mektupta, "Son iki haftadır bazı öğrencilerin öğrenci tuvaletlerini tahrip ettiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum" ifadelerine yer veren Müdür Holiday, "Lively idari ekibi, öğrencilerden gelen birkaç rapor ve kapsamlı bir soruşturmadan sonra, 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' olarak adlandırılan şeyi ortaya çıkardı" diye ekledi.

Okul müdürünün raporuna göre bazı öğrenciler 'okul tuvaletinde duş alma' konulu bir meydan okuma başlatmış ve tuvaletlerde duş alırken çektikleri videoları TikTok hesaplarında paylaşmış.

Holiday, TikTok platformunun kullanıcıların kısa videolar paylaşabilecekleri bir sosyal medya platformu olduğunu velilere hatırlattı ve asıl zorluk yaratan olayın öğrencilerin tuvalet zeminlerine çöp atmaları, sabunlukları sökmeleri, tuvalet kağıdı çalmaları ve su tesisatına zarar vermeleri olduğunu belirtti.

Lively Ortaokulu'nun Austin okul bölgesinde bu tür vandalizm yaşayan tek okul olmadığını söyleyen okul müdürü bölgedeki ve eyaletteki çoğu ortaokulun benzer vakalar bildirdiğini de açıkladı.

"YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Holiday velilere, öğrencilere ve diğer yetkililere gönderdiği mesajda, "Öğrencilerin çoğunu yakalayabilsek de yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Okullar, konuyu araştırmakta güçlük çekiyor” diyen güvenlik direktörü Skrocki, öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kameralarının bulunmadığını ve banyolarda her zaman bir kişinin nöbet tutması dışında, okulların olaya bizzat şahit olunmadan suçluları yakalamanın bir yolu olmadığını söyledi.