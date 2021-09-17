Genç TikTok kullanıcıları Teksas'ı karıştırdı: 'Okul tuvaletinde banyo challenge'
ABD Teksas'ta okul yöneticileri, öğretmenler ve bazı yetkililer, genç yaştaki TikTok kullanıcılarının, uygulamada gerçekleştirdikleri 'challenge'ları (meydan okumaları) sebebiyle okullara zarar verdiklerini belirtiyor.
Popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, ABD'de bazı
bölgelerdeki okullarda öğrencilerin meydan okumaları nedeniyle okul yöneticilerini
zor durumda bırakıyor.
Austin bölgesinde bulunan Lively Ortaokulu'nun müdürü Stacie
Holiday, ailelere bu konuda uyarılarda bulundu.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, bölgenin güvenlik
direktörü Jeri Skrocki de geçen hafta Hays bölgesinin ortaokul ve liselerinden
TikTok'taki 'viral tehdit' hakkında raporlar almaya başladığını söyledi.
"VANDALİZM YAŞAYAN TEK OKUL DEĞİLİZ"
Lively'de öğrencili ailelere yazdığı mektupta, "Son iki
haftadır bazı öğrencilerin öğrenci tuvaletlerini tahrip ettiğini bildirmekten
üzüntü duyuyorum" ifadelerine yer veren Müdür Holiday, "Lively idari
ekibi, öğrencilerden gelen birkaç rapor ve kapsamlı bir soruşturmadan sonra,
'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' olarak adlandırılan şeyi ortaya
çıkardı" diye ekledi.
Okul müdürünün raporuna göre bazı öğrenciler 'okul
tuvaletinde duş alma' konulu bir meydan okuma başlatmış ve tuvaletlerde duş
alırken çektikleri videoları TikTok hesaplarında paylaşmış.
Holiday, TikTok platformunun kullanıcıların kısa videolar
paylaşabilecekleri bir sosyal medya platformu olduğunu velilere hatırlattı ve
asıl zorluk yaratan olayın öğrencilerin tuvalet zeminlerine çöp atmaları,
sabunlukları sökmeleri, tuvalet kağıdı çalmaları ve su tesisatına zarar
vermeleri olduğunu belirtti.
Lively Ortaokulu'nun Austin okul bölgesinde bu tür vandalizm
yaşayan tek okul olmadığını söyleyen okul müdürü bölgedeki ve eyaletteki çoğu
ortaokulun benzer vakalar bildirdiğini de açıkladı.
"YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR"
Holiday velilere, öğrencilere ve diğer yetkililere
gönderdiği mesajda, "Öğrencilerin çoğunu yakalayabilsek de yardımınıza
ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
"Okullar, konuyu araştırmakta güçlük çekiyor” diyen güvenlik direktörü Skrocki, öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kameralarının bulunmadığını ve banyolarda her zaman bir kişinin nöbet tutması dışında, okulların olaya bizzat şahit olunmadan suçluları yakalamanın bir yolu olmadığını söyledi.
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