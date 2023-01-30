Hırsızlıkla suçlanınca akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi
Adana’da akaryakıt istasyonuna kalaşnikof tüfek ve tabancayla düzenledikleri silahlı saldırıda Ahmet Demir’i (58) öldüren Ayetullah (24) Ahmet (26) Barış Alkaç (32) ve Ercan Toksöz (24) yakalandı. Akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.’nın, motosikletini çaldığını öne sürerek Ayetullah Alkaç’ı darbettiği taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı ortaya çıktı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kamyonetle akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, uzun namlulu tüfekle rastgele ateş açıp kaçtı. Bu sırada akaryakıt istasyonunun marketinde oturan Ahmet Demir, başından ve bacaklarından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde tüfeğe ait 26 boş kovan buldu. Demir’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, kamyoneti Ercan Toksöz’ün kullandığı, aracın kasasında oturan Ayetullah Alkaç’ın kalaşnikof tüfek, yanındaki ağabeyi Ahmet Alkaç’ın ise tabancayla ateş açtığını belirledi.
Saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda Toksöz, Ayetullah ile ağabeyleri Ahmet ve Barış Alkaç’ın aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
HIRSIZLIK İDDİASIYLA BAŞLAMIŞ
Akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.’nın motosikletinin çalındığı, hırsızlıktan da Ayetullah Alkaç’ı sorumlu tuttuğu öne sürüldü. İsmail A.’nın motosikletini getirmesini istediği Alkaç’ı, çıkan kavgada darbettiği, bu nedenle ikili arasında kavga başladığı öğrenildi. Bunun üzerine de Alkaç’ın, akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayetullah, Ahmet ve Barış Alkaç ile Ercan Toksöz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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