Hisarcık’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 20:45
Hisarcık’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, 82. Yıl Mahallesinden Hasanlar köyüne seyir halindeki Z.D. idaresindeki 43 PC 405 plakalı araç Hasanlar köyü yol ayrımında sürücüsünün yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Z. D ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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