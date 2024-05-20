Erbaaspor, Belediye Kütahyaspor'u penaltılarla devirdi: Adını finale yazdırdı
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup Play-Off 3’üncü tur 2’nci maçında Erbaaspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Belediye Küthyaspor’u normal süresi 1-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek finale yükseldi.
47’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Taylan kontrol etti.
59’uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında İbrahim Kaya’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mehmet’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Taylan kurtardı.
69’uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aykut’un sert şutu az farkla auta gitti.
72’nci dakikada Mehmet Tosun’un sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İbrahim Konuksever’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın normal süresi Erbaaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
102’nci dakikada Tahsin’in ceza sahası içine gönderdiği topu ceza yayında eliyle kesen Belediye Kütahyasporlu Doğancan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi. Erbaaspor penaltı atışları sonunda Belediye Kütahyaspor’a 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
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