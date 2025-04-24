Hizbullah 23 Nisan öncesinde çocukları gerici etkinliğinde kullandı: ‘Siz Saidi Kürdi’nin, Şeyh Said’in evlatlarısınız’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 07:57

Ulusal egemenliğin timsali Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105’inci yıl dönümü “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” öncesinde Hizbullah terör örgütü dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu’nun (PSP) 6 Nisan’da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde düzenlediği “Mevlidi Nebi” (İslamlık elçisinin doğumu) mitingleri kapsamında en son, önceki gün Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN KATILDIĞI MİTİNGDE HİZBULLAH VE HAMASLILAR KONUŞTU

PSP’nin “Direniş Önderi Hz. Muhammed” sloganıyla başlattığı mitingelerde birçok gerici etkinliğe yer verilirken, Diyarbakır’daki mitingde çocukların ön planda kullanılması dikkat çekti. Miting kapsamında çocuklara “Hilafet bayrağı” taşıttırıldı. Çocukların katıldığı eylemde Hizbullah’ın yayın organı “İnzar Dergisi”nin yazarlarından Mehmet Göktaş, ihvancı Hamas’ın milletvekillerinden Mervan Ebu Ras konuştu.

Hamaslı milletvekilinin yanı sıra etkinlik alanına Hamas’ın silahlı kolu Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Ed-Dayf, Hamas’ın İsrail tarafından öldürülen liderleri İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar ve Hamas’ın diğer silahlı kolu Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza’nın posterleri asıldı.

HAMAS’IN SİLAHLI KOLU İÇİN YARDIM İSTEDİ

Hamaslı Mervan Ebu Ras, mitingte konuşma yaptı. Konuşmasında kitleye seslenen Mervan Ebu Ras; “Kassam Tugayları sizlere emanettir. Kassam Tugaylarını desteklemeniz lazım, onları duanız ile malınız ile siyasetiniz ile silahınız ile her şeyiniz ile Kassam Tugaylarını desteklemeniz lazım. Çünkü onlar sizin için, Mescidi Aksa’yı hürriyetine kavuşturmak için cihad ediyorlar” çağrısında bulundu.

‘SİZ SAİDİ KÜRDİ’NİN EVLATLARISINIZ’

“Şu meydanda 17 yaşından yukarı 25 yaşına kadar olan gençler hepsi Hamas’tır, hepsi Kassam Tugayı’dır” diyen Hizbullahçı Göktaş ise “Siz, Bediüzzaman’ın (Saidi Kürdi) ve Şeyh Said’in evlatlarısınız. Onların muhabbet fedailerisiniz. Yani sizden her zaman dünyaya nur yayıldı, İslam yayıldı. Bugün Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Kafkaslar ve Mezopotamya… Hepsi bu Kürtlerin âlimleriyle, seydalarıyla, üstatlarıyla nurlanmıştır” dedi.

KEMALİZME HAKARET EDİLDİ

Konuşmasında cumhuriyetin kurucu siyaseti Kemalizmi hedef alan ve hakaret eden Göktaş, “Kemalizm denilen kepazeliğin karşısında en güçlü şekilde dikilen siz değil miydiniz? Bu kokuşmuş Kemalizmin önüne geçen bedel ödeyen ve bundan dolayı en az zarar gören Diyarbakır’dır ve Diyarbakır’ın kardeş şehirleridir. Kemalizm her yeri mahvetmiştir. Ama buraya, işte şu gördüğümüz manzara ve daha görmediğiniz nice yerler... Buralara girememiştir ve giremeyecektir” ifadelerini kullandı.