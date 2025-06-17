Hizbullah eyleminde kadınlar ve erkekler harem selamlık yürüdü: Türkiye’nin savaşa girmesini istediler

Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı (PSP) Diyarbakır’da Gazze için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte yine terör örgütünün medrese yapılanması olan Alimler ve Medreseler Birliği’nde (İttihadul Ulema) sözde eğitim gören erkek çocukları da yer aldı. Eylem kapsamında okunan bildiride Türkiye’nin Ortadoğu süren fiili savaşa girmesi istenirken; “Türkiye İran’a destek vermelidir. ‘Barış Gücü Harekâtı’ başlatılmalıdır” denildi.

İsrail’in Ortadoğu’daki saldırıları ve savaşçı tutumu, özellikle Filistin’in Gazze kentine yönelik ablukası, kamuoyunda tepkilere ve eylemlere neden oluyor. Bu kapsamda ihvancı HAMAS’ın İsrail’e 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından İsrail-HAMAS savaşı Türkiye’nin birçok yerinde dinci-gerici grupların eylemleriyle protesto ediliyor. Protestolar kapsamında ön plana çıkan gruplardan birisi ise Hizbullah terör örgütünün uzantılarının yaptıkları eylemler oldu.

YASADIŞI MEDRESELER DE KATILIM SAĞLADI

Hizbullah terör örgütünün uzantılarının eylemleri Hizbullah’ın yeniden görünür olmasını sağlıyor. Bu kapsamda Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu’nun öncülüğünde önceki gün Diyarbakır’da “Küresel Gazze Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Söz konusu eyleme terör örgütünün yasadışı medrese yapılanması olan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) de katılım sağladı. Birliğin yasadışı medreselerinde sözde eğitim gören erkek öğrenciler yürüyüşte yer aldı. Ayrıca birliğin genel başkan yardımcısı olan sözde din adamı Abdurrahman Özekinci de yürüyüşte bulundu.

TÜRKİYE’NİN SAVAŞA GİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Yürüyüş boyunca tekbirler çekildi ve cihat/tevhit bayrağı taşındı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı kortejlerde yürüdüğü eylemde; burkalı kadınlar yer aldı. Yürüyüşte ayrıca 18 yaşın altında birçok çocuk da bulundu. Eylem kapsamında bildirge de okunurken, hükümete şu çağrıda bulunuldu:

“Türkiye, Filistin’in yanında yer alan komşusu İran’a destek vermelidir. Bölgesel tehlike olan Siyonist rejime karşı askeri seçenekler masaya yatırılmalı, ‘Barış Gücü Harekâtı’ başlatılmalıdır. ‘Küresel Vicdan Yürüyüşü’nü sabote eden Mısır’ı kınıyoruz. Türkiye, Mısır’a gerekli ikazlarda bulunmalıdır. Günümüzün Kuvâyi Milliyesi olan HAMAS, siyasi, bürokratik ve askeri olarak desteklenmelidir. İşgal rejimine karşı direnişe, silah, mühimmat, lojistik ve teknolojik destek verilmelidir.”