Hizbullah işkence yaparak öldürmüştü: Konca Kuriş’in baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 18:09

Güncelleme: 19.12.2024 - 18:09

Hizbullah tarafından 1998’de kaçırılan ve Konya’da bir mezar evde 38 gün sorgulandıktan sonra domuz bağıyla katledilen İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından çekilen sorgu görüntüsü ortaya çıktı.

Gain Platformu, 18 Aralık 1998'de çekilen görüntüleri yayınladı.

Kuriş baskı altında verdiği ifadesinde şunları söylüyor:

"Hizbullah beni kaçırdı. İyi ki kaçırdı. Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, Laik diktatörler."