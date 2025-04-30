Hizbullah, selefi-cihatçı MKÖ üyelerini mitinglerinde konuşturuyor: Müslüman Kardeşler Türkiye’de yükseliyor mu?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:09

Peygamber Sevdalıları Vakfı-Platformu'nun en son düzenlediği İstanbul ve Adana mitinglerinde MKÖ’nün Filistin uzantısı olan Hamas yetkililerinden Macit Ebu Hasan ile Mervan Ebu Ras konuşurken; MKÖ yetkilisi Dr. İzzet Abdullah da İstanbul mitingine katıldı.

Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı- Platformu’nun (PSP) İslamlık elçisinin doğumu nedeniyle “Direniş Önderi Hz. Muhammed” sloganıyla 27 Nisan’da İstanbul ve Adana’da miting düzenledi. Mitingte Hizbullah terör örgütünün propaganda yayını “İnzar Dergisi”nin yazarlarından Mehmet Göktaş gibi gerici isimler yer aldı. Gerici isimlerin yanında; PSP’nin etkinlikleriyle Mısır merkezli selefi-cihatçı Müslüman Kardeşler Örgütü (MKÖ) üyelerine de mitinglerde konuşma izni verildi.

HAMAS YETKİLİSİ ADANA’DA KONUŞTU

Mitingler kapsamında; Adana’daki mitingte MKÖ’ye bağlı ve Filistinli cihatçı örgüt Hamas’ın yetkililerinden Macit Ebu Hasan konuştu. Hasan açıklamasında Filistin’in Gazze kentine ve Mescidi Aksa’ya değinerek; “Kardeşlerim Gazze’deki mücahitler, kendi topraklarında kalacaklardır ta ki işgalci siyonistleri o topraklardan def edinceye kadar. Allah'ın izniyle gelecek sene sizin bu topluluğunuz Mescidi Aksa’ya doğru yönelecek ve orada özgürlük namazını hep birlikte kılacağız” dedi.

İSTANBUL’DA MKÖ BOY GÖSTERDİ

Platformun İstanbul’da düzenlediği mitingte ise Hamas Milletvekili Mervan Ebu Ras konuştu. Hamaslı Ebu Ras; “Gazze halkı ve direnişi olarak bizler silahı ve cihadı bırakmayacağız. Filistin topraklarının her parçasını fethedene kadar bu silahlı mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Mervan Abu Ras’ın yanı sıra mitingte Hamas yetkilisi Teysir Süleyman ve MKÖ Yetkilisi Dr. İzzet Abdullah da yer aldı.