Hizbullah terör örgütü elebaşısı Gümüş, yayımladığı mesajda taraftarlara yeni talimatlar verdi: ‘Yeni medreseler açın, sohbet halkaları kurun’

Hizbullah, 90’lı yıllardaki terör eylemlerinin ardından 17 Ocak 2000’de düzenlenen “Beykoz Operasyonu”nda kurucu elebaşısı Hüseyin Velioğlu’nun çatışmalarda yaşamını yitirmesiyle çözüldü. Ancak örgüt operasyondan sonra propaganda alanını genişletmek için dernek, vakıf ve siyasallaşma sürecine girdi. Halihazırda örgüt HÜDA PAR, Ürdün’e uzanan medrese ağı İttihadululema ve MEB yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP) üzeründen örgütsel çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da “cemaati” kılıfıyla da fikirsel varlığını koruyor.

‘ARANIZDAKİ İHTİLAFI BIRAKIN, İTTİFAK EDİN’

Bu kapsamda cemaat tanımlı terör örgütünün mevcut elebaşılığını ise Velioğlu’nun sağ kolu olarak bilinen ve terörden arananlarda kırmızı listede bulunan Edip Gümüş üstleniyor. Terör elebaşısı Gümüş; dün Beykoz Operasyonu’nun 26. yıldönümünde, örgütün medya yapılanması “Habernas”tan taraftarlarına yeni bir mesaj yayımladı. Velioğlu’nun amacının “dini unutturulan bir kavma dinini yeniden öğretmek” olduğunu savunan Gümüş; “Aranızdaki ihtilafı bırakın, ittifak edin. Milliyetçilik, ırkçılık, tekfircilik ve mezhepçilik birer hastalıktır. Bunları bırakıp ortak düşmanınıza yönelin. Çocuklarınıza düşmana karşı mücadele ve hizmet bilinci aşılayın” dedi.

‘SİZDEN ÖNCEKİLER GÖREVLERİNİ YAPTI, SIRA SİZLERDE’

“Özellikle babalara, annelere, genç erkeklere ve genç kızlara diyorum ki vazifenizin bilincinde olun” diyen Gümüş; “Sizden öncekiler üzerlerine düşeni hakkıyla ifa ettiler. Şimdi sıra sizlerdedir. Bunu ihmal etmek gibi bir hakkınız ve lüksünüz yoktur. Davet, tebliğ ve irşad üzerinize farzdır. Siz, ilahi bir görevin memurlarısınız. Gençler; kiminiz, medreselerde eğitim gördünüz, Kuran’ı ve sünneti iyi öğrendiniz. Kiminiz hafız oldu. Bir kısmınız da farklı üniversitelere gidip okudu/okuyor. Görevinizi yerine getirinceye kadar durmayın. Bulunduğunuz ve girdiğiniz ortama İslam’ın rengini verin. Yeni bir sohbet halkası oluşturabilecekseniz, yeni bir medrese açabilecekseniz, evinizin bir odasını Kuran kursuna dönüştürebilecekseniz... Öncü kadrolar yetiştirmeye çalışın. İlim, sanat, siyaset, diplomasi, akademi ve teknik alanlarda uzman kadrolarımız olsun” çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYAYA YÖNELME TALİMATI

Taraftarlarına sosyal medya çalışmalarına yoğunluk vermesini isteyen Gümüş; “Sosyal medyayı amacınıza hizmet ettirin. Orası tebliğ (duyurma, propaganda yapmak) alanı olarak görülmelidir. Gerçek dünyada bir davetçi olduğunuz gibi, sanal dünyada da bu misyonunuzu koruyun. İslam’a ve Müslümanlara hizmet amacıyla kurulmuş olan tüm kurumların hizmetlerini paylaşın.” ifadelerini kullandı.