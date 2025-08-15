Hizbut Tahrir’den Hizbullah’la dirsek teması

Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve hilafet devleti kurmak amacıyla faaliyet yürüten Hizbut Tahrir’in Türkiye yayın organı Köklü Değişim Dergisi, Filistin’in Gazze kenti gündemi kılıfıyla diğer dini yapılarla işbirliği kararı almıştı. Grup bu kapsamda ilk olarak Hizbullah’ın medya yapılanması Rehber TV ve Doğruhaber gazetesi ile yine örgüte yakın Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı’nın kapısını çaldı.

İsrail’in Filistin’in Gazze kentine yönelik uyguladığı ablukaya karşı Türkiye’de yapılan eylemlerin gerici yapıların tekelinde yürütülüyor. Söz konusu yapılar “Gazze’ye destek” eylemleri kapsamında “ümmet”, “şeriat” ve “savaş” çığırtkanlığı yapıyor.

HİZBUT TAHRİR’İN KARANLIĞI GENİŞLİYOR

Bu kapsamda dikkat çeken en son eylem başkentin göbeğinde Yargıtay’ca terör örgütü sayılan ve hilafet devleti kurmak için çalışmalarda bulunan Hizbut Tahrir’in yayın organı alan Köklü Değişim’in düzenlediği eylem olmuştu. Bu eylemin ardından Köklü Değişim Dergisi grubu, önceki gün ortak eylem ve söylem birliğinin sağlanması hedefiyle diğer tarikat, cemaat ve gerici isimlerde görüşme kararı aldığını duyurmuştu.

İLK DURAK: HİZBULLAH

Söz konusu açıklamanın ardından Köklü Değişim Dergisi dün görüşmelerini başlattı. Köklü Değişim Dergisi İstanbul temsilciliği; görüşmelere Hizbullahçı yapılarla başladı. Hizbullahçı yapılar da son dönemde tıpkı Hizbut Tahrir gibi düzenlediği “Gazze’ye destek” eylemleriyle ön plana çıkıyor. Bu yapıların düzenlediği eylemeler de ise “cenk, cihat, şehadet” sloganlarının atılması dikkat çekiyor.

Derginin İstanbul temsilciliğinden farklı iki grup; önceki gün Hizbullah’ın yayın organları Rehber TV ile Doğruhaber gazetesini ziyarette bulundu. Bu iki yapının yanı sıra Hizbut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar; Hizbullah’ın medreselerine erzak ve kıyafet toplamasına aracılık eden Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı’nı ziyaret etti.