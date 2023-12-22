Hızını alamayan sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı!
Polatlı'da hızını alamayan bir araç ile bir motokurye çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, motokurye ise ağır yaralandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi ve Battalgazi Caddesi’nin kesiştiği noktada bir kaza meydana geldi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Battalgazi Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi’nden gelen bir motokurye çarpıştı.
Yaşanan kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam etti. Motokurye ise, çarpmanın etkisi ile yola savruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR!
Yaralanan kuryeye yoldan geçen araç sürücüleri durarak müdahale etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin ağır yaralı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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