Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ek ifade için savcılığa çağrıldı: 'Son teslimatı, içinde 60 bin TL olan paket oldu'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:34

Güncelleme: 15.12.2023 - 15:34

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh'in kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden oldu.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘Motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, soruşturma savcısına şikayetçi sıfatıyla ifade veren Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, savcılığın talebi üzerine bugün avukatı Iyaz Çimen ile birlikte İstanbul Adliyesi'ne gelerek ek ifade verdi.

Savcılık, Yunus Emre Göçer'in kaza anında kullandığı karkı ile taşıdığı içerisinde 60 bin TL para bulunan paketi sordu.

Öznur Göçer, eşinin olay sabahı evden kaskıyla çıktığını, kaskında kamera olduğunu ancak o gün kayıt almadığını söyledi.

Öznur Göçer, kaskı olay yerinden eşinin arkadaşının aldığını, olayıp etkisinde olduğu için o gün eşinin eşyalarını alamadığını ve kaskın şu anda aile dostları olan Kadir Arı'nın yanında olduğu ifade etti.

Öznur Göçer, kaza anında bulunan 60 bin liranın ise kendilerine aşt olmadığını, eşinin en son aldığı paket olduğunu ve Bekir Coşkun'a ait olduğunu söyledi. Çöçer, dosyaya giren 60 bin TL miktarındaki paranın da sahibine verilmesinde muvafakat ettiklerini belirtti. Öznur Göçer, ifadesinin sonunda eşinin ölğmğne sebebiyet verenlerden şikayetçi olduğunu yineledi.

Savcılığa ifade verdikten sonra avukatıyla birlikte adliye önünde açıklama yapan Öznur Çelik, şikayetlerini devam ettirdiklerini söyleyerek, başından beri haklı olduklarını bildiğini ifade ederek, vazgeçmeyeceklerini söyledi.