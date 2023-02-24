Hızlı tarama testi böyle yapılıyor

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Binalarının risk durumunu öğrenmek isteyen yurttaşlar, İBB’nin ücretsiz olarak yaptığı hızlı tarama testine bugüne kadar 85 bin başvuru yaptı. Bakırköy’de 12 daireden oluşan 6 katlı Gül Apartmanı hızlı tarama testleri yapılan binalardan biri...

Burada oturan Aykut İrevül’ün talebi üzerine binada hızlı tarama testi yapan İBB ekipleri önce kolondaki sıvanın bir kısmını kaldırarak röntgen cihazıyla demir sayısını ve yerleri belirledi. Sıyırma işleminden sonra demire kadar olan beton parçası alınıp içindeki demirin niteliği ölçüldü.

Daha sonra Schmidt çekici ile betonun sertlik derecesi ölçüldü. Ardından da binanın genel bir statik projesi çizilerek zemin değerleriyle birlikte toplanan veriler analiz edilmek üzere kayıt altına alındı. Yapıda elde edilen veriler incelendikten sonra yaklaşık iki gün içinde deprem güvenlik oranı belirlenerek mülk sahibine bildirilecek.

Risk sınıfları ise şöyle: D ve E sınıfı yüksek risk içeriyor. D ve E sınıfı çıkan binalara kapsamlı analiz yaptırılması gerekiyor. Bu analiz sonucu da riskli çıkarsa binanın güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor.



‘HERKES TEDİRGİN’

Evinde test yapılan İrevül, “40 yıldır Bakırköy’de yaşayan biri olarak herkes gibi tedirginiz. Binamız 40 yıllık. Riskli çıkarsa yıkılıp yeniden yapılacak. Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy, Florya tarafında yaşayan insanlar olarak hepimiz yeni ev arayışındayız. Şu an Bakırköy’de her hanede bu konuşuluyor” dedi.