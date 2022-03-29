Hızlı tren hattı da '5'li çete'ye emanet: Milyonlarca lira akacak

29 Mart 2022 Salı, 11:23

Kamu kurumunun düzenlediği milyonlarca liralık bir ihale daha yabancıya gitmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, son günlerde gündemde olan Yapı Merkezi İnşaat’a milyonlarca liralık bir ihale verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD, 9 Mart’ta “Polatlı-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hat Kesiminde Tesis Edilen Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve CTC Kumanda Merkezi Sistemleri İle Alt Sistemlerinin 3 Ay (90 Gün) Bakım İşlerinin Yaptırılması” adı altında bir ihale düzenledi. “Pazarlık” usulüyle düzenlenen ihalenin 12 milyon 900 bin TL’ye eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun sahibi olduğu Yapı Merkezi İnşaat’a verildiği açıklandı.

10 YILDA 7,8 MİLYAR TL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Yapı Merkezi İnşaat, 2012 ile 2022 yıllarını kapsayan son 10 yılda kamudan 7 milyar 818 milyon TL değerinde 30 ayrı ihale aldı. Şirketin en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında ise 23 ihaleyle TCDD geliyor. Şirketin son 10 yılda bazı kamu kurumlarından aldığı ihaleler ve toplam bedelleri ise şu şekilde:

TCDD: 3 milyar 535 milyon TL değerinde 23 ihale

İBB (AKP dönemi): 4 milyar 441 milyon TL değerinde 2 ihale

Karayolları Genel Müdürlüğü: 35 milyon 798 bin TL değerinde 1 ihale

Konya Büyükşehir Belediyesi: 53 milyon 817 bin TL değerinde 1 ihale

LİMAK İNŞAAT’IN ORTAĞI

Kamu kurumlarından milyarlarca lira değerinde ihaleler alan Yapı Merkezi İnşaat Şirketi aynı zamanda da muhalefetin ‘beşli çete’ tanımlamasını yaptığı holdingler arasında yer alan Limak İnşaat’ın da ortağı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de inşa eden ve işleten konsorsiyumun içinde Yapı Merkezi İnşaat, Limak İnşaat birlikte yer alıyor. Ayrıca geçiş garantisi verilen ve geçmeyen araçlar için kamunun milyonlarca lira ödemek zorunda olduğu İstanbul’daki Avrasya Tüneli de Yapı Merkezi İnşaat Şirketi tarafından yapıldı.

Yapı Merkezi İnşaat Şirketi, 2018 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödüllerinde ‘müteahhitlik’ kategorisinde üçüncü oldu. Ödül, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından şirketin Genel Müdürü Özge Arıoğlu’na verildi. 2019 yılında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından şirkete Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’ne girdiği için başarı ödülü verildi. 2013 yılında ise Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Toplantısı ve ödül töreninde dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından şirkete plaket verilmişti.