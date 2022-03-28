Artık 'Beşli Çete' denilemeyecek mi?
'Beşli Çete' olarak bilinen ve AKP iktidarı boyunca Türkiye'de en fazla ihale alan, bu ihaleleri de adrese teslim şekilde alan şirketler için bir koruma yasası Meclis'e sunuldu. Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş yazısında konuya ilişkin olarak, 'Beşli Çete’ye 'Beşli Çete' denilemeyecek! Diyen, kendisini hapiste bulacak!' dedi.
Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme taşıdığı ve 'Beşli Çete' diyerek bahsettiği şirketlerin marka değerininin korunması için AKP'li 85 milletvekilinin Meclis'e torba yasa teklifi sunduğunu hatırlattı.
Yarkadaş bugünkü, 'AKP kimin partisi olduğunu gösterdi' başlıklı yazısında konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
"Teklife göre, haberlerde ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak nitelikte haberler yapılamayacak. Kısacası, artık 'Beşli Çete’'ye 'Beşli Çete' denilemeyecek! Diyen, kendisini hapiste bulacak!"
'ÇETE'YE ÇETE DİYEMEZSİN'
AKP'nin yoksul ve emekçi halkı unutup, sermaya sınıfının derdine düştüğünü savunan Yarkadaş, "AKP iktidarı elindeki kamu gücünü kötüye kullanarak, dünya tarihinde örneği olmayan yasalar çıkarmak ve 'Çete’ye çete diyemezsin' anlayışını herkese kabul ettirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
En çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ilk 5'te Kalyon, Kolin, Cengiz, Erg, Rönesans bulunuyor. Söz konusu bu şirketlerin aldığı 55 ihalenin tam 52'si rekabete kapalı olarak yapıldı.
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