Hızlı tren inşaatında kaybolan işçiden hala haber alınamıyor!

Bursa’da hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan işçiden 2 gündür haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:53
Hızlı tren inşaatında kaybolan işçiden hala haber alınamıyor!
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Olay, Yenişehir ilçesi Ebeköy mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren inşaatına meydana geldi. 

Yüksek hızlı tren inşaatında çalışan Abdullah Aydın’dan (30) 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. 

Bölgeye AFAD, Jandarma ve sivil arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Abdullah Aydın’ın inşaat şantiyesinde kaldığı, en son 2 gün önce şantiyenin koğuşunda görüldüğü öğrenildi.


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