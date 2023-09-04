İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre feci kaza, ilçede Adanaoğlu Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 5056 plakalı işçi taşıyan servis aracı ile 34 BLE 579 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
KALDIRIMA ÇARPARAK DURDU
Çarpmanın etkisiyle servis yolda çıkarak kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralıları Tarsus ve Mersin’de ki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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