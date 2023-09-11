H.K.G.'ye sahte yaş tespit raporuyla ilgili davadaki tek tutuklu sanık tahliye edildi!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:08

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:09

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

YARGILAMANIN KAPALI GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Bazı barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ile basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından yargılamaya devam edildi.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

TUTUKLU KALMADI

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan "Mehmet Emin Marankoz'un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi" göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği belirtilerek, 5 Aralık 2012'de H.K.G'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka kadının röntgen alanına sokularak müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık doktorlar A.K.Ö, M.O.B, M.G.L, hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklardan mağdurun babası Yusuf Ziya G, mağdurun evlendirildiği Kadir İ. ile Mehmet Emin M. ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.