HKP Bursa İl yöneticisi Söğüt, gözaltı anını anlattı: ‘Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Bursa il yöneticisi Göksel Söğüt, gözaltı sürecinde yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Söğüt, polis müdahalesinin eylem başlamadan yapıldığını belirterek “Daha eyleme bir saat vardı. Buna rağmen etrafımızı kalkanlarla sardılar” dedi. Söğüt, “Toplu yürümemize izin verilmedi. Her sokağı tutmuşlardı. Yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyorduk” ifadelerini kullandı. Yıldız yönüne doğru ilerlerken polis tarafından çevrelendiklerini belirten Söğüt, “Hiçbir şey yapmadan bizi durdurdular. Kimlik kontrolü bahanesiyle müdahale ettiler” diye konuştu.

Müdahalenin flama taşınması sırasında sertleştiğini aktaran Söğüt, “Flamayı bırakmamız için üzerimize yüklendiler. Üç dört polis üzerime çöktü” dedi. Gözaltı sırasında fiziksel müdahaleye maruz kaldığını ifade eden Söğüt, “İki kadın polis beni kafamdan bastırmaya çalıştı. Koluma vurarak canımı acıttılar” ifadelerini kullandı.

Gözaltı aracında ters kelepçe uygulanmak istendiğini söyleyen Söğüt, “İtiraz ettik. Bana gevşek yaptılar ama gençlere özellikle sıkı uyguladılar” dedi.

‘TAKSİM 1 MAYIS’IN ANAVATANI’

Gözaltına alınanların saatlerce araçta tutulduğunu belirten Söğüt, “Akşama kadar araçta beklettiler. Amaç 1 Mayıs’a katılımı engellemekti” ifadelerini kullandı. İfade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldıklarını kaydetti. Söğüt, Taksim’in 1 Mayıs için taşıdığı öneme dikkat çekerek “Taksim 1 Mayıs’ın anavatanıdır. O mücadele bitmeyecek” dedi.

Söğüt, “56 yaşındayım. Kaç yaşında olursak olalım, başımıza ne gelirse gelsin mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Söğüt, “Hak ihlallerinin yaşandığı her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.