HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakim karşısına çıktı: Mahkemeden erteleme kararı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan çok sayıda davada yargılanmaya devam ediyor.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nurullah Efe’nin yanısıra avukatı Tacettin Çolak da hazır bulundu.

Kimlik tespiti sırasında Hakim, Efe’ye, “Mesleğin nedir, gelirin var mı?” diye sordu. Efe, “Emekli öğretmenim. Gelirim de var. Reis belirledi, 20 bin lira” diye yanıt verdi. Söz alan avukat Çolak, Vedat Şörli Kararı’nı anımsatarak, Efe’ye yöneltilen suçlamanın AİHM kararlarına ve Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

Duruşma, birleşen davaların ve iddianamenin tebliğinin yapılmamış olması nedeniyle 17 Eylül 2026’ya ertelendi. Avukatları, Efe hakkında 14 ayrı iddianame bulunduğunu kaydetti.

“YOLUN SONUNA YAKLAŞTILAR”

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, avukatları ve partililer duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Efe, burada yaptığı açıklamada, “Bunlar meşru kanunlara çalışan bir iktidar değil, bunlar bizi nasıl yargılayabilir? Onların mahkemelerinde onların yolsuzluklarını bir bir ortaya koyarız. Yolun sonuna yaklaştılar. Eninde sonunda bu mahkemelere gelecekler. Çaldıkları tek kuruşun bile hesabını verecekler” dedi.