HKP, Uğur Mumcu'yu Ankara’daki evinin önünde andı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 29’ncu yılında Ankara’daki evinin önünde andı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:48
HKP, Uğur Mumcu'yu Ankara’daki evinin önünde andı
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24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu,  ölümünün 29’uncu yıl dönümünde tüm Türkiye’de anılıyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı resminin ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünün yer aldığı pankartıyla Uğur Mumcu’yu evinin önünde andı.

Anmaya ilişkin HKP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurtsever, Laik, Antiemperyalist gazetecilerden Uğur Mumcu'yu 24 Ocak 1993'te katledildiği yerde anıyoruz” 


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