HKP'den bakanlar ve PTT yöneticileri hakkında suç duyurusu

15 Mart 2022 Salı, 10:30

Kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’na yönelik denetim raporunda, PTT’nin mali tablolarında büyük hatalar olduğu ifade edildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, kurumda incelemelerin sürdüğünü belirtti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları PTT’nin mali tablolarında büyük hatalar adı altında vurgun yapıldığını iddia ederek olayın araştırılması için harekete geçti.

9 İSME “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” SUÇLAMASI

HKP avukatları; Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanları; Ahmet Arslan ve Mehmet Cahit Turhan, 2018’den bugüne görev yapan Bakan Yardımcıları, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Eski Genel Müdürleri; Kenan Bozgeyik ve Aysel Kandemir, 2018’den bugüne görev yapan PTT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları, şüphelilerin “Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna Aykırılık” suçlarını işlediklerini belirtti.

“PTT’DEKİ MALİ TABLOLARIN İNCELENMESİ GEREKMEKTEDİR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Kamu kaynağı olarak halk için harcanması gereken PTT’ye ait gelirlerin şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Bu mali tabloların paylaşılmaması aynı zamanda PTT’nin, kamu kaynaklarının şeffaf olma ilkesine de aykırılık oluşturur. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi’nin önceliği halkımızın refahı ve yaşam kalitesinin artması olduğundan halkımızın vergileri ile oluşan ve halkımızın yararı için kullanılmak zorunda olan kamuya ait gelirleri gösteren ancak yapılan vurgundan dolayı gizlenen mali tabloların kesin surette incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda ismi yazılı tüm şüpheliler hakkında işbu suç duyurusunu yapmamız zorunlu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

MALİ TABLOLARIN BİLİRKİŞİ HEYETİYLE İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

HKP avukatları dilekçede, şüpheliler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını, soruşturma aşamasında raporu hazırlayan PTT Teftiş Kurulu Üyeleri ile CHP’li Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Bülent Kuşoğlu’nun da tanık sıfatıyla dinlenilmesini, Mali Tabloların alanında uzman bir Bilirkişi Heyetiyle yerinde incelenmesini talep etti.

“PTT, AKP DÖNEMİNDE BİR SUÇ İŞLEME VE GİZLEME ARACI OLMUŞTUR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Avukatı Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı.

Çıngı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız, Bildiğiniz gibi kısa bir zaman önce, PTT’deki 2 milyon dolarlık altın vurgununu yargıya taşımış ve sorumlularının bulunmasını istemiştik. Ancak o suç duyurumuza daha herhangi bir işlem yapılmadan, PTT’deki yeni başka bir vurgunu da haber sitelerinden öğrendik. PTT’deki yeni usulsüzlük ve vurgun şudur; PTT, AKP döneminde bir suç işleme ve gizleme aracı olmuştur. İşlenen yeni suçta PTT’deki mali tabloların hata adını verdikleri başka vurgunlar olduğu gerçeğidir. Ancak bu vurgunlar halk tarafından bilinmesin, öğrenilmesin diye PTT yönetimi bu mali tabloları halkla paylaşmamaktadır. Bizlerin düşüncesine göre mali tabloların paylaşılmamasının sebebi, aynı geçmişte yaşanan 2 milyon dolarlık altın vurgunu gibi birçok başka vurgunun daha olmasıdır. İşte mali tabloların gizlenmesi, halktan saklanmasının da sebebi budur. Diğer başka suçların ortaya çıkmasının halk tarafından öğrenilmesinin önüne geçme çabasıdır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak PTT’ye ait olan ve büyük hatalar olduğu kabul edilen mali tabloların, halkla paylaşılmaması üzerine suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi olarak kamu mallarını çalanlardan, halkımızın emeklerine, ürettiklerine el koyanlardan hesap soracağız. Bu yaptığımız suç duyurusunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.”