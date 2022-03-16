HKP’den Mehmet Cengiz, Bakan ve Bakan Bürokratları hakkında suç duyurusu

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:05

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi işinin ihalesiz ve usulsüz bir şekilde Cengiz İnşaat’a verildiğini iddia etmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu iddianın araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AYGM Genel Müdür Dr. Yalçın Eyigün, AYGM Genel Müdür Yardımcısı Necdet Sümbül ile Limanlar ve Kıyı Yapıları Etüt Dairesi Başkanı Feyza Mirasyedi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇLAMASI

HKP avukatları, Cengiz, Karaismailoğlu, Eyigün, Sümbül ve Mirasyedi’nin “Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirtti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

“AKP'GİLLER SOYGUNLARA HIZ VERDİLER"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“AKP’giller yolun sonuna yaklaşırken, vurgunlarına, soygunlarına, kanunsuzluklarına, usulsüzlüklerine hız verdiler. Emekçi halkımız can dayanmaz hayat pahalılığına karşı boğuşurken, alınteriyle geçinen insanlarımızın, mal ve hizmetlere her gün gelen zamlar karşısında feleği şaşmışken, AKP’giller’in dünyada devletten en fazla ihale alan ilk beş şirket arasına soktuğu Beşli Çete dünyalıklarına dünyalık katmaya devam ediyor. Bugün; Kamunun 98 Milyon TL tutarında zarara uğratılması anlamına gelen Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesinin, usulsüz, kanunlara aykırı olarak kamu ihalelerinde sürekli olarak kayrılan 5 şirketten biri olan Cengiz İnşaata havale edilmesini yargıya taşıdık. Bu peşkeş artık ‘yersen lokantasında, ben ne dersem o olur’ anlayışının oturduğunun göstergesidir.

“98 MİLYONLUK PROJE CENGİZ İNŞAATA ALTIN TEPSİDE SUNULDU”

Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü esas işin adı ‘Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi’dir. 2021 fiyatlamasıyla 98 milyon TL’lik işin adı da ‘Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi’dir. İki işin çalışma alanları arasındaki mesafe 20 kilometredir. Ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iki iş arasında bir bağlantı varmış gibi, 98 milyon lira tutarında projeyi, Cengiz İnşaata ihalesiz, kanunsuz, nizamsız altın tepside sunuyor. 98 milyon 2021 fiyatlaması, an itibarıyla bu rakam en az 250 milyondur. Halkımızın parasını yandaşlara saçan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bakanlık Bürokratları, Mehmet Cengiz ve Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Görevi Kötüye Kullanma” suçlarını işledikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

“HER KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ”

Beşli Çeteye ve Yandaşlara saçılan her kuruş tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Doğruluklar, Dürüstlükler, Yiğitlikler Hareketi Halkın Kurtuluş Partisi olarak her kuruşun hesabını soracağız. Yaptığımız suç duyuruları ilânihaye tozlu raflarda kalmayacak. O tozlu raflardan inecek, emekçi halkımızın alınterlerini çalanların, yiyenlerin, insanlarımıza bu cennet ülkede cehennemi yaşatanların yüzlerine, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar-hâkimler tarafından okunacak ve çelik bilezikle tanıştıracak iddianameler olacaklar. İnanın. O günler gelecek. O güzel günleri göreceğiz. O ısıtan ve ışıtan güneşli günleri göreceğiz. Bir daha da karanlık günlere geri dönmeyeceğiz.