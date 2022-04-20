HKP'den Tokat'a yapılmak istenen taşocağına karşı suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı Köyü’nde taşocağı yapılmasına karşı suç duyurusunda bulundu.
AKP’li Turhal Belediyesi’nin ruhsatı olmadığı halde Çaylı Köyü Eğertepe Mevkiinde taşocağı açmak için çalışmalara başlamasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.
4 İSME 9 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
HKP avukatları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP’li Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler hakkında Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
HKP avukatları Kurum, Kirişci, Balcı, Bekler’in, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Anayasayı İhlal”, “Orman Yasasına Muhalefet”, “Çevre Yasasına Muhalefet”, “ÇED Yönetmeliğine Muhalefet”, “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesine Muhalefet”, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesine Muhalefet”, “Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet”, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine Muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti.
"TARIM ALANLARI TEHLİKE ALTINDADIR"
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:
- Aynı bölgede 2 proje çevreye ve köy halkına telafisi imkânsız zararlar verecektir.
- Yapılması planlanan proje tarım alanlarına zarar verecektir.
- Doğal yaşam tehlike altındadır.
- Patlatmalı kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi Merzifon-Gürbulak Otoyolu ve Tokat-Turhal Demiryolu projelerine zarar verecektir.
- Bölgedeki tarım alanları ve doğal su kaynakları tehlike altındadır.
- ÇED raporu alınmadan patlatmalı kalker ocağı ve kırma eleme tesisi çalışmalarına başlanması faciaya neden olacaktır.
HKP avukatları dilekçede; Kurum, Kirişci, Balcı, Bekler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.
"YENİ BİR DOĞA KATLİAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina şu ifadelere yer verdi:
“Değerli Halkımız; AKP’giller’in yeni bir doğa katliamıyla karşı karşıyayız. En son Tokat’ın Turhal ilçesinin Çaylı Köyünde bir taşocağı inşaatına başladılar. Buna bölge halkının ve köylülerin tepki göstermesi üzerine inşaatı durdurmak zorunda kaldılar. Ancak daha sonra Turhal Belediyesi alelacele Valilikten 'ÇED gerekli değil' raporu çıkartarak şuanda bu çalışmalara devam etmek istemekte. Buna karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm sorumlular hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. HKP olarak ülkemize, doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
"İZİN VERMEYECEĞİZ"
HKP Yöneticisi ve Çaylı Köylüsü Deniz Bin ise, “AKP’li Turhal Belediyesinin, Çaylı Köyümüzün tarım arazisinin ve yerleşim yerlerinin tam ortasında bulunan Eğertepe’ye taşocağı açmasına yani yıkıp yok etmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
Video Haberler
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü isim yayıncı kuruluşu duyurdu!
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza
- Fulham tekrardan en tepede!
- Filistin BM'ye mektup yazdı
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi