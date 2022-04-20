HKP'den Tokat'a yapılmak istenen taşocağına karşı suç duyurusu

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:43

AKP’li Turhal Belediyesi’nin ruhsatı olmadığı halde Çaylı Köyü Eğertepe Mevkiinde taşocağı açmak için çalışmalara başlamasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.



4 İSME 9 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP’li Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler hakkında Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları Kurum, Kirişci, Balcı, Bekler’in, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Anayasayı İhlal”, “Orman Yasasına Muhalefet”, “Çevre Yasasına Muhalefet”, “ÇED Yönetmeliğine Muhalefet”, “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesine Muhalefet”, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesine Muhalefet”, “Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet”, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine Muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti.

"TARIM ALANLARI TEHLİKE ALTINDADIR"

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

Aynı bölgede 2 proje çevreye ve köy halkına telafisi imkânsız zararlar verecektir.

Yapılması planlanan proje tarım alanlarına zarar verecektir.

Doğal yaşam tehlike altındadır.

Patlatmalı kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi Merzifon-Gürbulak Otoyolu ve Tokat-Turhal Demiryolu projelerine zarar verecektir.

Bölgedeki tarım alanları ve doğal su kaynakları tehlike altındadır.

ÇED raporu alınmadan patlatmalı kalker ocağı ve kırma eleme tesisi çalışmalarına başlanması faciaya neden olacaktır.

HKP avukatları dilekçede; Kurum, Kirişci, Balcı, Bekler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

"YENİ BİR DOĞA KATLİAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız; AKP’giller’in yeni bir doğa katliamıyla karşı karşıyayız. En son Tokat’ın Turhal ilçesinin Çaylı Köyünde bir taşocağı inşaatına başladılar. Buna bölge halkının ve köylülerin tepki göstermesi üzerine inşaatı durdurmak zorunda kaldılar. Ancak daha sonra Turhal Belediyesi alelacele Valilikten 'ÇED gerekli değil' raporu çıkartarak şuanda bu çalışmalara devam etmek istemekte. Buna karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm sorumlular hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. HKP olarak ülkemize, doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

HKP Yöneticisi ve Çaylı Köylüsü Deniz Bin ise, “AKP’li Turhal Belediyesinin, Çaylı Köyümüzün tarım arazisinin ve yerleşim yerlerinin tam ortasında bulunan Eğertepe’ye taşocağı açmasına yani yıkıp yok etmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.