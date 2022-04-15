HKP’den Erdoğan’ın diploması hakkında başvuru: Diploma yok, aday olamaz

15 Nisan 2022 Cuma, 09:06

Türkiye Noterler Birliği (TNB), dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini, ‘aslını görmeden’ onaylayan noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, önümüzdeki gerçekleşecek seçimlerde Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiasını bir kez daha yargıya taşıdı.

5 İSME 4 AĞIR SUÇLAMA

HKP avukatları, Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan, Doğan’ın şoförü Hasan Tükenmez, olay tarihindeki İstanbul 15. Noteri Mehmet Necat Üçel ve Nejla Akgün ile İstanbul 15. Noter kâtibi Emine Seven hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Erdoğan ve diğer kişilerin; “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Suçu ve Suçluyu Bildirmeme” suçlarını işlediklerini iddia etti.

"BURSA’DA RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPANLARI YARGILAYAN MAHKEMELER VARMIŞ"

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Bursa’da sahte diploma ile açtığı konuşma bozukluğu merkezine gelen 33 kişiyi dolandıran kişiye 1 Nisan 2022 tarihinde 55 yıl hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu haber üzerine müvekkil HKP yöneticileri; sahte diploma ile dolandırıcılık yapanları soruşturan savcılıklarımızın ve ceza veren mahkemelerimizin olduğunu görünce umutlanmışlar ve demek ki, Bursa’da resmi evrakta sahtecilik yapanları ve dolandırıcıları kovuşturup, soruşturup, yargılayıp mahkûm eden mahkemeler varmış… TCK’de bu sahteciliklerin ve dolandırıcılıkların, cezalandırılmasını öngören maddeler olduğunu bilen ve onlara göre işlem yapan savcılar, yargıçlar varmış… Öyleyse buraya başvuru yapmalıyız diyerek avukatlarına işbu suç duyurusunun yapılmasını önermişlerdir. Bu nedenle Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen ‘Kanun Önünde Eşitlik’ ilkesi, AİHS’nin 14. maddesi ve sözleşmenin eki olan 12 nolu Ek Protokolde belirtilen ‘Ayrımcılık Yasağı’ ilkesi gereğince işbu başvuru yapılmaktadır.”

"ERDOĞAN’IN DİPLOMASIZLIĞININ PEŞİNDEYİZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Halkımız; Halkın Kurtuluş Partisi yıllardır, Anayasanın 101’inci maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı yeterliliğine sahip olmayan Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığının peşindedir. Bununla ilgili Marmara Üniversitesine, Eyüp Lisesine, Yüksek Seçim Kuruluna, Milli Savunma Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine de başvurular yapmıştır. Bu başvurularımız ‘kişisel veri’ kapsamında değerlendirilip, kanunsuz bir şekilde sonuçsuz bırakılmıştır. Halkın Kurtuluş Partisi bu konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına da suç duyurusunda bulundu. Oralardan da hiçbir soruşturma yapmadan ve CMK’nin 160’ıncı maddesi çerçevesinde görevlerini yerine getirmeyen savcılar tarafından yine sonuçsuz bırakıldı. Hatta bununla ilgili Tayyip Erdoğan’ın en yakın arkadaşlarından Metin Külünk, “Peygamberlerinde mi diploması vardı, diplomanın bir önemi yok devlet yöneticisi olabilmek için” mealinden açıklamalar bile yaptı. Buna rağmen devlet kurumları, yargı mekanizması görevlerini yapmamakta ısrar etmektedir.

"OBJEKTİF ARAŞTIRMA YAPMALARINI BEKLİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da yine bir sahte diplomayla, konuşma bozukluğu merkezi açan bir kişinin 33 tane vatandaşı dolandırdığı ortaya çıkıp, Bursa Cumhuriyet Savcılığının açmış olduğu davada da 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından anılan kişiye her bir dolandırılan insan için 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiştir. Toplamda 55 yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur bu sahte diplomalı dolandırıcı. Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak buradan hareketle, madem Bursa’da böylesine hassas, duyarlı, yasaları uygulayan savcılar var. Anayasanın 10’uncu maddesindeki, kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığı konusunda bir suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili objektif araştırma yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca İstanbul 15’inci Noterliğinde usulsüz bir şekilde onay işlemi yapan, yaptıran kişiler hakkında da bugün itibarıyla suç duyurusunu yapmış bulunmaktayız. Bursa’daki Cumhuriyet Savcılarının sahte diploma olgusuna bu olayda da duyarlı yaklaşmalarını ummak istiyoruz."