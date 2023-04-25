Hobi bahçesindeki çifte cinayete 2 kez müebbet hapis talebi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hobi bahçesine gidip, kendisine 'Niye geldin' diye soran arkadaşları Ertan Şahbaz (34) ile Ercan Bayram'ı (35) tabanca ile öldürüp, Deniz K.'yi (41) yaralayan Furkan Gazi (31) için 2 kez müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:25
Hobi bahçesindeki çifte cinayete 2 kez müebbet hapis talebi
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Geçen aralık ayında Soğanlı Mahallesi'nde; bebe konfeksiyon işi ile uğraşan Ertan Şahbaz, arkadaşları Ercan Bayram ve Deniz K.'yi maç izlemek için kendisine ait hobi bahçesine çağırdı. Şahbaz, arkadaşları ile bahçede buluştu, ardından Furkan Gazi geldi.

Furkan Gazi’ye 'Niye geldin' sorusu ile başlayan tartışma büyüdü. Bir süre sonra Furkan Gazi, aracına gidip ruhsatsız tabancasını aldı. Tekrar bahçeye dönen Gazi, Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'ya ateş açtı.

Şahbaz ve Bayram hayatını kaybetti, Deniz K. ise yaralı kurtuldu.

YALOVA'DA YAKALANDI

Polis ekiplerince Yalova'da yakalanan Furkan Gazi, ifadesinde; arkadaşlarının kendisine 'Niye geldin' diye sorduğunu, bu soruyu hazmedemediğini, bu nedenle ateş ettiğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Gazi, 'kasten öldürmek' ve 'kasten yaralamak' suçlarından tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Furkan Gazi hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten yaralama' suçundan ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


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