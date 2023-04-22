Ünlü çifte büyük şok: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay dolandırıldı!
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Ramazan Bayramı’nın ilk günü büyük bir şok yaşadı. Instagram’da görüp rezervasyon yaptırdıkları tatil evlerine gittiklerinde, ne bungalov ne de bir yetkili bulabildi. Ünlü çift, sosyal medya hesabından dolandırıldıklarını ve dava açacaklarını duyurdu.
Ünlü oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nda dolandırılma şoku yaşadı.
NE BUNGALOV NE DE BİR YETKİLİ BULABİLDİLER
Bayramı, Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek isteyen ünlü çift, Instagram sayfasını gördükleri bir tatil firmasıyla anlaşıp rezervasyon için para gönderdi. Ancak ikili, gittikleri yerde ne bungalov ne de bir yetkili bulabildi.
“BİZİ DOLANDIRMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ”
Dolandırıldıklarını anlayan Atiksoy, sosyal medyadan takipçilerini uyardı.
Yıldız Çağrı Atiksoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok. O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak."
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