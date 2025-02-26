'Hoca' yalanıyla dev vurgun! Ailevi problemlerini çözdürmek isterken 700 bin TL dolandırıldı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:56

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:02

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesinde ikamet eden bir kişi ailevi problemlerini çözmek amacıyla sosyal medya üzerinden kendisini ’hoca’ olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahıs ile tanıştı.

Vatandaş, problemini çözeceğini söyleyen şahıs için Yenipazar ilçesinde bir noktaya yaklaşık 700 bin TL değerinde 7 adet altın bileziği bırakmak suretiyle dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu.

Müracaat üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak görüntü incelemesi ve detaylı araştırma sonucu 500 kilometre uzaklıktaki Konya’dan plakası belirlenen bir araç ile gelinerek dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti.

ŞAHISLAR YAKALANDI

Dolandırıcının farklı vaatlerde bulunarak tekrar bilezik talep etmesi üzerine bileziği almaya gelen E.K. (39) ve Ö.U. (37) isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 15 bin 580 TL nakit para, farklı bankalara ait 16 adet banka kartı, 3 adet cep telefonu, 1 adet biber gazı, 1 adet imitasyon bilezik ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.