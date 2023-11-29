'Hoca'nın derdi yine cinsellik: 'Uçağı kalkıyor bile olsa...'
Kendisini 'hoca' olarak tanıtan Masum Bayraktar isimli bir erkek, yaptığı sohbette dikkat çeken ifadeler kullandı.
Masum Bayraktar isimli bir "hoca"nın, katıldığı sohbette kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.
Kadınların cinsel birlikteliği ertelememesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, ilişkiye girmeyen kadınlara meleklerin lanet okuduğunu iddia etti.
Bayraktar isimli "hoca", sohbetinde şunları söyledi:
"Bir kadın, kocası cinsel ilişki yapmak istediğinde uçağı bile kalkıyor olsa, kocasının isteğini yerine getirmek zorunda. Yorgunum, başım ağrıyor diye ilişkiye yanaşmazsa melekler ona lanet okur."
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Güzellik merkezlerine 'Dilan Polat' darbesi
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'