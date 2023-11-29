'Hoca'nın derdi yine cinsellik: 'Uçağı kalkıyor bile olsa...'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:40

Masum Bayraktar isimli bir "hoca"nın, katıldığı sohbette kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Kadınların cinsel birlikteliği ertelememesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, ilişkiye girmeyen kadınlara meleklerin lanet okuduğunu iddia etti.

Bayraktar isimli "hoca", sohbetinde şunları söyledi:

"Bir kadın, kocası cinsel ilişki yapmak istediğinde uçağı bile kalkıyor olsa, kocasının isteğini yerine getirmek zorunda. Yorgunum, başım ağrıyor diye ilişkiye yanaşmazsa melekler ona lanet okur."