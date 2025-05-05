Meltem Miraloğlu ABD’de darp edildi: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle tanınan Meltem Miraloğlu, ABD’de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlenmeye hazırlanırken, kendisine âşık genç bir Amerikalı tarafından darp edildi. Kaburgaları kırılan oyuncu hastanede tedavi altına alındı.

Meltem Miraloğlu ABD’de darp edildi: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:41

Bir dönem "Hayat Devam Ediyor" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD'de darp edildi. Oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

KABURGALARI AKCİĞERİNE BATTI, CERRAHİ MÜDAHALE YAPILDI

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenerek ABD’ye yerleşen Miraloğlu, bu evliliğiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Eşinin vefatının ardından New Jersey eyaletine taşınan oyuncu, burada geçimini sağlamak için market temizliği ve Türk yemekleri yaparak çalışmaya başladı.

Magazin basınına konuşan Onur Akay, Miraloğlu’nun şok eden sağlık durumunu şu sözlerle aktardı:

“Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Meltem Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Sağlık durumu şu an iyi.”

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI

İddialara göre Meltem Miraloğlu, bu kez de kendisinden 40 yaş büyük olan 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlanıyordu. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü nikâh masasına oturacakken, kendisine âşık olan genç bir Amerikalı tarafından saldırıya uğradı.

Ağır şekilde darp edilen Miraloğlu'nun New Jersey’de bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Miraloğlu’nun ABD'deki sağlık süreci ve Josef isimli iş insanıyla yapacağı evliliğin akıbeti merak konusu oldu.


Etiketler: #Meltem Miraloğlu

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