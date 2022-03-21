Hollanda vatandaşı Antalya'da ölü bulundu
Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi.
Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.
Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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