Otomobilin bagajında kanlar içinde bulunan adamın ölüm nedeni belli oldu
Antalya'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan 45 yaşındaki Muhammet Aslandoğan'ın, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Antalya’da ormanlık alan yakınında park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde bulunan cesedin Muhammet Aslandoğan’a ait olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Aracın içinde çok sayıda çek ve senet bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak'ta yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına dün 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan erkek şahsın hareketsiz olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET
Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.
Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.
'TEDİRGİN OLDUK'
Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.
DARP İZLERİNE RASTLANDI
Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurulduğu öğrenilen Aslandoğan’ın cesedi, detaylı otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede ise çok sayıda çek ve senet bulunduğu belirtildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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