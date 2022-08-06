Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi: Sungun Babacan hayatını kaybetti
Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.
Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti. Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu.
MESLEK HAYATINA TRT'DE BAŞLADI
Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı. 1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN 'SESİ' OLDU
Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.
Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği öktörler arasında.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı. Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
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