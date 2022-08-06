Semih Sergen hayatını kaybetti

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:13

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.