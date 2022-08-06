Semih Sergen hayatını kaybetti

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:13
Semih Sergen hayatını kaybetti
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Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

 


Burak Sergen Semih Sergen Tiyatro

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