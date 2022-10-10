Hortum paniği: 7 yerde görüldü!
Bartın'da denizde birbirine yakın 7 hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Aynı bulut kümesi içerisinde birbirine yakın 7 hortum oluştu.
Deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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