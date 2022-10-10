Karadeniz’de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada

Kastamonu’nun Abana ilçesi açıklarında, denizde aynı anda oluşan 3 hortum yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:45
Karadeniz’de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada
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Kastamonu Abana'ya kıyısı bulunan Karadeniz’de aynı anda 3 hortum oluştu.

Abana açıklarında, deniz üzerinde oluşan hortumu gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, yan yana oluşan hortumlar görülüyor.

Bir süre denizde ilerleyen hortumlar, daha sonra gözden kayboluyor. 



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